加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南男佯裝顧客搶2條金項鍊 手機竟留銀樓遭警逮捕

2025/4/30 18:30（4/30 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市警察局新營分局30日宣布破獲一起銀樓搶案，林姓男子（圖）佯裝顧客進門搶走2條金項鍊逃逸，疑因太緊張竟將手機留在銀樓櫃台，成為破案線索。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
台南市警察局新營分局30日宣布破獲一起銀樓搶案，林姓男子（圖）佯裝顧客進門搶走2條金項鍊逃逸，疑因太緊張竟將手機留在銀樓櫃台，成為破案線索。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南新營警分局今天宣布破獲一起銀樓搶案，犯嫌林姓男子佯裝顧客進門搶走2條金項鍊逃逸，疑慌亂間將手機留店內，警方循線逮捕林男，並在其友人住處起獲贓款及毒品。

新營警分局中山路派出所長柯政安接受媒體聯訪表示，27日上午10時許，林男前往受害銀樓佯裝要挑選金項鍊，當店家取出金項鍊時，立即搶走2條金項鍊逃逸，店家共損失價值約新台幣43萬元；警方接獲報案後，組成專案小組偵辦，在當天下午5時許就將林男查緝到案。

柯政安指出，近期黃金價格高漲，已通知銀樓業者加強自身安全防護措施，警方也將加強轄內銀樓店巡邏，防杜不法宵小。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方初步調查，林男在犯案後逃跑時，疑因太緊張竟將自己手機留在銀樓櫃台上，專案小組人員隨後依手機資訊及監視器畫面等線索查出嫌疑人身分。

警方調查，林男犯案後前往麻豆區將2條金項鍊變賣，得手約38萬餘元，專案小組人員循線找出林男逃逸路線，當天下午在下營區逮捕林男，並在林男友人住處起獲變賣金飾贓款及海洛因毒品，警詢後依搶奪罪嫌及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140430

#台南地檢署
#毒品危害防制條例
#新營
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：