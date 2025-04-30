台南男佯裝顧客搶2條金項鍊 手機竟留銀樓遭警逮捕

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南新營警分局今天宣布破獲一起銀樓搶案，犯嫌林姓男子佯裝顧客進門搶走2條金項鍊逃逸，疑慌亂間將手機留店內，警方循線逮捕林男，並在其友人住處起獲贓款及毒品。

新營警分局中山路派出所長柯政安接受媒體聯訪表示，27日上午10時許，林男前往受害銀樓佯裝要挑選金項鍊，當店家取出金項鍊時，立即搶走2條金項鍊逃逸，店家共損失價值約新台幣43萬元；警方接獲報案後，組成專案小組偵辦，在當天下午5時許就將林男查緝到案。

柯政安指出，近期黃金價格高漲，已通知銀樓業者加強自身安全防護措施，警方也將加強轄內銀樓店巡邏，防杜不法宵小。

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警方初步調查，林男在犯案後逃跑時，疑因太緊張竟將自己手機留在銀樓櫃台上，專案小組人員隨後依手機資訊及監視器畫面等線索查出嫌疑人身分。

警方調查，林男犯案後前往麻豆區將2條金項鍊變賣，得手約38萬餘元，專案小組人員循線找出林男逃逸路線，當天下午在下營區逮捕林男，並在林男友人住處起獲變賣金飾贓款及海洛因毒品，警詢後依搶奪罪嫌及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140430