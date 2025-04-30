巨業駕駛撞死女大生 檢依過失致死起訴建請重判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中30日電）東海大學林姓女學生去年9月間遭巨業客運撞死，家屬控施姓駕駛二次輾壓涉殺人罪。中檢偵辦後，日前依過失致死等罪嫌將施男起訴，並審酌他有相關前科，建請法院從重量刑。

依據檢方起訴書指出，施男為巨業交通司機，他於去年9月22日晚間9時多，駕駛公車沿台中市中區綠川東街往西方向行駛，至中山路交叉路口時，不慎以車頭撞擊步行穿越行人穿越道的行人林女及王女。

事故造成2人倒地，施男察覺有異下車察看，見王女趴坐於公車右前車門口（離車身最近距離約23公分），受有手臂、膝部擦傷及肩膀、大腿等處開放性傷口等傷害，而林女僅左手部露於右前方車輪後方。

施男為免輾壓林女，上車往前微駛，造成林女左上臂起至右肩、頭、胸部因而受有輾壓傷，致中樞休克死亡。王女見車輛已輾壓到林女，便大呼停車，並指揮施男稍微後退、停車，王女隨即要求車上所有人員下車，並通報警方到場處理。

對於家屬指控施男二次輾壓林女涉殺人罪，檢方偵辦時，他否認犯行，並稱當時看到林女的手在車輪後方，想往前開，儘量可不可以閃過等語。

案經檢警重建現場，發現以強光直接照射車體，猶未能看得車底下情況，而案發時微雨、天氣、光線不佳，林女及王女最後倒地側路燈未亮，施男於碰撞後，並無趴或蹲或退至遠處往車底看等動作，以站立的視角，僅能看見露出公車右前輪後方的狀況。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方認為，施男依此判斷林女於公車右前輪後方，為免進一步傷及被害人，因此再往前駕駛，與他所辯尚非全然無據，實難認是於撞擊、下車查看後，上車往前駕駛行為，是基於故意致被害人林女於死的犯意，而涉有殺人犯嫌。

台中地檢署偵辦後，日前依據證人證詞、行車記錄器、相驗報告等證據，依過失致死等罪嫌將施男起訴。另外，檢方審酌施男於102年間，因駕駛公車而有業務過失致人於死的前科記錄，建請法院從重量刑。（編輯：郭諭儒）1140430