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高市府遭控助業者低價購取土地 都發局長駁斥並提告

2025/5/1 10:48（5/1 11:01 更新）
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林姓男子近日在媒體刊登廣告，指控高雄市政府協助業者低價購取土地等內容，對此，高雄市政府都市發展局長吳文彥（圖）駁斥林男說法，1日上午與委任律師到高雄地方法院向林男提出告訴。（高雄市政府都市發展局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月1日
林姓男子近日在媒體刊登廣告，指控高雄市政府協助業者低價購取土地等內容，對此，高雄市政府都市發展局長吳文彥（圖）駁斥林男說法，1日上午與委任律師到高雄地方法院向林男提出告訴。（高雄市政府都市發展局提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月1日
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（中央社記者張已亷高雄1日電）林姓男子近日在媒體刊登廣告，控高市府協助業者低價購取土地等內容，對此，高雄都發局長吳文彥嚴正駁斥，強調內容非事實，已委任律師在今天向林男提告，追究法律責任。

高雄市政府都市發展局長吳文彥表示，由於林男今年至少2度以建台水泥「股東自救會」名義刊登廣告，透過新聞報導抹黑市府替財團「助攻土地煉金術」等內容，嚴重損害市府團隊名譽，經市府駁斥後仍持續抹黑造謠，因此在今天上午與委任律師赴法院，向林男提出告訴。

高雄市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，建台水泥廠原為特種工業區，由該公司申請變更都市計畫，歷經兩級都市計畫委員會審議，民國103年公告發布實施，變更為特定住宅專用區、特定商業專用區及公共設施用地。

都發局表示，由於建台水泥公司違反承諾，未按都市計畫規定，在細部計畫發布實施3年內完成第一期公共設施用地點交並將土地所有權登記予高雄市，因此，高市府依都市計畫書規定，遵循都市計畫法定程序，經內政部都市計畫委員會109年審議決議，回復為工業區並公告實施。

局長吳文彥指出，建台水泥公司當初因未依內政部審定的都市計畫書，以及與政府簽訂的協議書約定事項履行承諾，自行違反協議書規定，導致原廠區土地必須依都市計畫規定回復原分區。

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吳文彥表示，在都市計畫變更過程中，均依法通知地主，公民或團體陳情意見均提送內政部審議。過程公開透明，絕無林男所稱「助攻土地煉金術」等狀況，且此決定是109年經中央主管機關依法作成決議，並非市政府或前後任首長個人決策。

至於林男質疑的土地法拍程序，吳文彥指出，法院拍賣建台水泥土地，純粹是該公司內部財務問題所致，屬司法機關權責，與高市府完全無關，另外，依相關資料顯示，建台水泥公司代表人並非林男。（編輯：方沛清）1140501

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高雄都更案六都墊底 市府允加速推動
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