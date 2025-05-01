「伊甸平台」APP投資涉吸金詐騙案 2主謀遭押

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（中央社記者張已亷高雄1日電）蔡姓男子等人涉嫌以「伊甸平台」APP投資虛擬貨幣為由，向台南、高雄地區等2000多人佯稱保證年獲利達144%以上，至少藉此吸金近千萬。蔡姓、楊姓男子等2人訊後遭橋檢聲押獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲被害人稱有不法集團以投資為由，向台南、高雄等地民眾吸收資金，經專案小組進行虛擬幣流分析與縝密蒐證，發現蔡姓、楊姓主謀等人涉嫌自民國110年起，與不詳中國地區人士共組跨境吸金詐騙集團，創設「伊甸平台」投資APP。

檢方表示，蔡男等人製作保證獲利的投資宣傳簡報，由蔡男利用擔任多間公司董事長及民間社團理事長的經歷與人脈，多次召開投資說明會，招攬多人下載APP投資虛擬貨幣「EOS 柚子幣」，並佯稱保證年獲利可達144%以上，且隨時能取回本金，若投資人成功招募新成員，又能額外獲得動態獎金等內容。

檢方經查，蔡男等人獲得民眾資金後卻挪作他用，並未實際替投資人購買柚子幣，投資人也無法操作APP解約取回本金。經專案小組29日執行搜索，查扣1部車輛、一批現金、總價新台幣400萬多元的虛擬貨幣及投資人名冊等物品，並警示凍結「伊甸平台」吸金詐騙集團成員金融帳戶現金餘額，初步計算投資人數高達2100多人。

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檢方指出，蔡男、楊男等2人涉犯非法經營銀行業務罪、三人以上共犯詐欺取財等罪嫌重大，有羈押原因及必要，訊後遭檢方聲請羈押禁見獲准，另外，其餘林姓幹部等5人則分別以10萬元至20萬元不等交保。

檢方表示，目前有約20多名被害人出面，被害金額達800萬元。鑑於此案被害人數眾多，若因投資此案吸金集團受有損害，可檢具相關事證資料與高雄市調查處聯繫，以確保自身權益。（編輯：李亨山）1140501