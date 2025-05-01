桃園八德車輛逆向撞死機車騎士 警追查車內人員

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市八德區今天發生死亡車禍，有轎車因不明原因跨越行車分向線、撞上兩輛機車，造成1名機車騎士死亡；警方表示，轎車內僅剩1名越南籍男子，將調查車內其餘人員行蹤、釐清事故。

桃園市政府消防局表示，中午12時13分接獲報案，八德區和平路活動中心前發生車禍，現場為小客車與2台機車發生交通事故，機車騎士外傷嚴重無呼吸心跳。

警方表示，經初步調查，當時為一輛自小客車沿著和平路直行往交流道方向行駛，過程中因不明原因跨越行車分向線，撞上對向2輛機車。

警方表示，其中由46歲陳姓男子所駕駛的機車，後面載著他的太太、44歲陳姓女子；陳男外傷嚴重，現場無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，陳女則是左膝及小腿擦傷、治療後無大礙。

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警方表示，另台機車則是由52歲江姓女子駕駛，江女遭撞後僅有左膝擦傷，送醫治療後無大礙。

警方表示，小客車撞擊機車後衝進路邊草叢內，車上僅剩1名越南籍阮姓男子，已將阮姓男子帶至移民署確認真實身分，並持續追查車內其他人員行蹤，調查事故發生原因。（編輯：張銘坤）1140501