涉猥褻孩童 新竹林姓體操教師遭判刑12年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹某體操社團林姓指導老師，涉在寒暑假營隊猥褻多名孩童，新竹地方法院今天將林男依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處有期徒刑12年。

依據起訴書內容指出，林姓體操教師在民國112年至113年至竹縣某學校營隊擔任帶隊老師，負責照護帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護等責任。

檢方調查，林姓體操教師明知5名參與學生都是未滿14歲的兒童，趁在帶隊期間涉對5名學生進行撫摸大腿、小腿、肚子、背部或以手指戳肛門，並將生殖器磨蹭臀部、大腿至射精等強制猥褻行為，共有11次。

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檢方表示，林姓體操教師曾於竹市某大學宿舍交誼廳，教1名兒童學習體操分腿動作，動手撥開兒童連身體操服臀部布料，在露出兒童肛門後涉趁機拍照11張，另還拍攝兒童全身照存於手機內；案件偵結，將林姓體操教師依犯加重強制猥褻罪嫌，以及兒童及少年性剝削防制條例起訴。

新竹地方法院今天宣判，林姓體操教師依加重強制猥褻、製造兒童性影像等判處有期徒刑12年，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140508