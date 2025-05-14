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彰化公共自行車檢修區大火 波及旅店急撤15房客

2025/5/14 09:34（5/14 10:01 更新）
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彰化縣員林市MOOVO公共自行車檢修區14日凌晨發生火警，消防人員獲報趕往搶救，幸無人傷亡，火災原因仍待調查。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月14日
彰化縣員林市MOOVO公共自行車檢修區14日凌晨發生火警，消防人員獲報趕往搶救，幸無人傷亡，火災原因仍待調查。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月14日
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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化縣員林市MOOVO公共自行車檢修區今天凌晨大火，火勢延燒波及一旁2棟建物及1間旅店，15名房客緊急撤離，消防人員獲報趕往搶救，幸無人傷亡，火災原因仍待調查。

彰化縣消防局今天0時12分接獲報案，有民眾聽見爆炸聲及聞到燃燒異味，發現員林市中山路一段382巷有鐵皮建物燃燒；獲報後，消防局出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防員34人、義消20人，現場由第二大隊長葉明波負責指揮。

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消防人員指出，起火處為MOOVO公共自行車檢修區，現場鐵皮建物全面燃燒，無人員傷亡，燃燒面積約400平方公尺；由於現場存放大量鋰電池，燃燒迅速，導致救災困難，消防人員布署6條水線搶救及防護，並搭配入室滅火，火勢於凌晨1時45分獲得控制、凌晨3時撲滅。

旅店業者在火勢尚未延燒前，緊急撤出15名旅客，並安排至其他旅店住宿，另有2名旅客當時外出。消防人員表示，初步了解旅店有1間住房及1間會議室受波及。至於起火處火災原因，待火調科釐清。（編輯：戴光育）1140514

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