苗栗議長兒疑賭債糾紛涉暴力擄人 遭聲押禁見

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗市某飲料店12日晚間發生妨害自由案件，多名人士到場強行擄人上車，警方循線拘提4名嫌疑人到案，其中包含國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子，檢方今天聲押禁見。

對於記者致電詢問，李文斌低調不願多談，僅說兒子已經成年，過去他曾多次囑咐、勸誡，遺憾還是發生這種事，畢竟是成年人了，該為自己的行為負責。

根據網路社群流傳影片顯示，12日晚間10時許，李姓男子夥同多人前往苗栗市某茶飲店後，涉以人數優勢強押2名男子上車，過程中1名被害人遭毆打數拳。社群上有貼文，點名「苗栗縣議長李文斌的兒子李公子」涉案。

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警方表示，當晚獲報到場時，相關人士已離去，經調閱監視器後，循線拘提李男在內等4名嫌疑人到案。經調查，雙方疑有賭債糾紛。被害人被強行帶走後獲釋，無明顯外傷，4名犯嫌依妨害自由罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗地檢署指出，檢察官訊問李姓被告等4人後，認定涉犯刑法加重剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告等人有串證、湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。（編輯：戴光育）1140514