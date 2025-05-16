收中資捏造總統大選民調 媒體人及學者緩刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）媒體人林献元收中共指示資金，委託退休副教授蘇雲華製作發布總統大選假民調。二審認定林、蘇受滲透來源指示操弄選舉各判刑9月、6月並宣告緩刑，昨天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林献元為指動新媒體傳播有限公司負責人兼記者，蘇雲華為台中某大學退休的副教授，蘇男在學校授課期間認識林男。

民國112年4月20日至23日，林男接受中共福建省委直屬「海峽導報」林姓社委等人邀請，赴廈門旅遊，並邀約蘇男同行。返台後，林男成立指動公司、創立網媒平台，並受林姓社委指示，與蘇男約定製作10波假民調，報酬共新台幣150萬元，期間為112年10月11日起至113年1月3日。

蘇男以隨機拍照或攀談方式，杜撰民調數據，再由林男加工整理圖表，透過指傳媒、元丰傳媒等網站陸續發布假民調報導。

一審的台中地方法院認定，10波假民調中僅3波發布於候選人登記完成後，符合總統副總統選舉罷免法傳播不實罪的處罰要件，因此判處林男應執行有期徒刑8月，蘇男4月徒刑，均得易科罰金。

至於林男、蘇男被控犯反滲透法及選罷法意圖營利受滲透來源指示、委託、資助而意圖使特定候選人當選或不當選，以文字、圖畫傳播不實事項等罪，一審認為，檢方無法證明林、蘇知悉林姓社委具中共黨職身分，證據不足，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，二審指出，林男於發布假民調前，曾將數據傳送給中共國台辦陳姓新聞局長及林姓社委，且表示可調整數據，並透過微信收受資金，另向蘇男表示民調尚待指示才可發布，足見林、蘇有明知滲透來源指示與營利意圖的故意，檢察官上訴有理由。

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二審認為，林男、蘇男協助中共操弄假民調及介入台灣總統選舉，影響民主政治，所生危害非輕，審酌於審理期間認罪，態度尚可，改判處林男有期徒刑9月，蘇男6月，均宣告緩刑，並命向公庫支付緩起訴處分金及參加法治教育。

經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140516