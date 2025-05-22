竹北瓦斯外洩案遭起訴 竹瓦尊重司法並強化設備

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹北瓦斯外洩案，新竹瓦斯公司與3員工遭起訴，竹瓦今天說，尊重司法，也完成竹縣18處整壓設備軸流閥更換，並對事故區域有安全疑慮大樓表外管改用耐候抗蝕新材質，提升安全。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，竹北市天然瓦斯外洩致21戶民宅受損及民眾受傷案偵結，新竹瓦斯公司及章姓維修部經理、林姓維護二組組長、吳姓技術員涉犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌起訴。

新竹瓦斯公司今天透過文字表示，氣爆案發生後，持續檢討改進，已於112年8月11日完成全縣18處與事故同型式整壓設備的軸流閥更換，並提高簡易整壓站設施檢測及保養頻率，降低意外發生。

竹瓦說，也加強汰換漏氣頻率高、或材質與耐用年限達汰換標準的管線，及此次事故受影響供氣範圍內有供氣安全疑慮的大樓表外管，採用最先進的耐候抗蝕材料。

竹瓦表示，同步檢討人力資源配置，包含增聘技術人員，確保有足夠人力應對各項維護需求，此外加強員工培訓，對技術人員進行在職教育與專業技能訓練，提升專業能力與安全意識。

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新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天接受媒體訪問表示，此次起訴的3名員工，章姓維修部經理、吳姓技術員皆已離職；另此案共理賠新台幣1.1億元，其中保險公司理賠約3成。

在陳姓少年傷重部分，邱世昌說，陳姓少年住加護病房約半年，返家後仍需返院診治，公司安排24小時護理師照護，並於事故1年內與家屬和解，也設窗口由管理部經理持續關心並協助復健等需求。（編輯：張銘坤）1140522