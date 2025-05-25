暴力討債團毆打威脅剁手指逼2人簽本票 中警逮11嫌

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（中央社記者蘇木春台中25日電）陳男等人組暴力討債集團，多次率眾分持熱熔膠條、球棒毆打被害人，還揚言不還錢要「剁手指」，逼迫2被害人簽立本票；台中警日前循線逮捕陳男等11人，詢後送辦。

台中市警察局第二分局今天表示，警方於全國同步掃黑專案期間，獲報30歲陳男等人組成暴力討債集團，毆打被害人逼簽本票，立即組成專案小組偵辦。

經警方跟監蒐證，今年4月中旬循線前往集團據點與成員住處等地搜索調查，帶回陳男與成員等11人，並查扣現金新台幣463萬餘元、集團制服背心2件、被害人簽立本票、監視器主機、電腦主機及手機等贓證物。

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辦案人員查出，陳男等人以被害人拖欠公司款項為由，多次率眾分持熱熔膠條、球棒毆打被害人，再逼迫簽立本票，還揚言還不出錢要「剁手指」，有2名被害人被毆打成傷，並逼迫簽立200萬、600萬元本票。

全案警詢後將陳男等11人，依組織犯罪、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140525