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台灣男子在韓拍攝國情院大樓 警方以現行犯逮捕
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男子疑精神不濟開車 撞13輛汽機車釀1騎士受傷

2025/5/30 09:47（5/30 10:21 更新）
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56歲陳姓男子29日晚間開車行經台北市愛國東路附近時，疑精神不濟，先撞到停在路旁的3輛汽車，再往前行駛擦撞路旁10輛機車，導致1名牽車騎士受傷。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月30日
56歲陳姓男子29日晚間開車行經台北市愛國東路附近時，疑精神不濟，先撞到停在路旁的3輛汽車，再往前行駛擦撞路旁10輛機車，導致1名牽車騎士受傷。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月30日
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（中央社記者劉建邦台北30日電）56歲陳姓男子昨晚開車經愛國東路附近時，疑精神不濟，先撞到停在路旁的3輛汽車，再往前行駛擦撞路旁10輛機車，導致1名牽車騎士受傷。警方說駕駛未酒駕，肇事原因待查。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料指出，29日晚間9時許獲報在愛國東路與金華街183巷發生交通事故案，派員到場發現，現場有13輛汽機車遭撞，1名機車騎士受傷，肇事的為56歲陳姓駕駛。

警方調查，56歲陳男駕駛多元計程車自稱案發前是要返回家中，在沿愛國東路西往東直行過金華街183巷後，疑精神不濟，不慎偏向於台北聖殿教堂旁，並與停在路旁3輛汽車發生碰撞後，仍繼續往前行駛，至金華街199巷與麗水巷口時，又擦撞停在路旁10輛機車。

警方說，此次車禍包含陳男駕駛的汽車共14輛汽機車受損，另有1名36歲張姓機車騎士因當時正好要牽車無故遭波及，右小腿有開放性骨折，送醫前意識清醒。

警方表示，至於肇事56歲陳姓駕駛車禍發生後，意識清醒、無明顯外傷，但拒絕送醫，陳男酒測值為零，駕籍資料都正常，詳細肇責及責任歸屬仍待調查釐清。

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此外，有網友提及，肇事陳姓駕駛先擦撞3輛汽車但未停駛，繼續往前開又擦撞10輛機車，車禍發生後又癱軟在自己車內，有熱心民眾見狀上前把陳男從駕駛座內拉出，陳男當時喊出好累等字眼。

台北市大安警分局呼籲，駕駛行駛中應隨時留意車前狀況，保持專注，若身體不適或精神狀況不佳時，切勿駕駛勉強開車，以確保行車安全。（編輯：方沛清）1140530

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56歲陳姓男子29日晚間開車行經台北市愛國東路附近時，疑精神不濟，先撞到停在路旁的3輛汽車，再往前行駛擦撞路旁10輛機車，車輛嚴重毀損。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月30日
56歲陳姓男子29日晚間開車行經台北市愛國東路附近時，疑精神不濟，先撞到停在路旁的3輛汽車，再往前行駛擦撞路旁10輛機車，車輛嚴重毀損。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年5月30日
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