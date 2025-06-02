誤信網路「隔空作法」改運 台中男匯款警銀聯手擋下

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中陳姓男子近日諸事不順，在網路看到改運廣告聲稱可「隔空作法」，到銀行要匯相關費用，行員詢問細節他卻無法交代，警方到場識破為詐騙手法，與行員勸退他匯款避免損失。

台中市警察局第三分局今天表示，東信派出所於今年5月23日下午2時多，接獲轄內合作金庫通報稱，有男子欲匯款新台幣4000元至私人帳戶，疑似遭遇詐騙，請員警到場協助。

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經警方到場了解，77歲陳男表示近日因諸事不順，心情低落之際，在臉書（Facebook）看到一則改運成功廣告，聲稱無須親自到場，只要「隔空作法」即可消災解厄，他依對方指示，到銀行要匯款作為「辦理法事、改運」之用。

行員詢問陳男細節，但他無法說出受款人身分、法師名號，甚至連廟宇名稱與地點也都不清楚，經員警查看陳男手機，發現「廟方聯繫人」全程使用簡體字對話，再加上對方提供匯款帳號皆屬私人帳戶，警方確認為詐騙手法，與行員合力勸說下，打消他匯款念頭，避免金錢損失。（編輯：陳仁華）1140602