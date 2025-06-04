加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
首頁 / 社會

新北某國小前主任以不實發票請公款購物 涉貪遭訴

2025/6/4 13:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北4日電）歐姓男子任職新北市某國小行政、輔導、學務及教務主任期間，指示廠商開立不實發票向校方核銷、請款，再要求廠商依其需求購物，作為私用。新北檢近日依貪污等罪嫌起訴歐男。

根據起訴書，歐男於民國100年10月至105年12月間，歷任新北市某國小行政主任、輔導主任，於辦理50件小額採購案件，竟未實際購買各項所需物品，指示廠商許姓業務以公司名義，開立不實統一發票，向校方核銷、請領經費新台幣33萬餘元，並將款項以「預收款」列帳在廠商處。

民國100年5月至105年6月間，歐男利用不知情的劉姓妻子在同校擔任教務主任及區務秘書之便，於辦理33件小額採購標案，未實際購買各項所需物品之下，以上述相同手法，向校方核銷、請領經費新台幣24萬餘元，並將款項以「預收款」列帳在廠商處，日後他提出需求，由許姓業務逐次購買3C產品及家用品。

歐男於民國107年6月至108年1月，再次利用劉妻辦理小額採購案之便，要求廠商洪姓業務開立不實發票向校方核銷、請款，並指示為其購買降噪藍芽耳罩耳機組，作為私人使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民國109年5月至110年7月，歐男擔任學務主任、教務主任期間，再以辦理5件小額採購案，未實際出貨部分商品情形下，指示洪姓業務開立不實發票，向校方核銷、請款，並要求為其購買APPLE IPAD和錄音筆、翻譯筆等作為私用。

歐男坦承犯行，繳回所得財物59萬餘元，許姓業務、洪姓業務也坦承犯行，檢方依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌起訴3人。（編輯：林恕暉）1140604

#新北市
#新北地檢署
#新北檢
#貪污治罪條例
#偽造文書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：