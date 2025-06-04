新北某國小前主任以不實發票請公款購物 涉貪遭訴

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（中央社記者趙敏雅新北4日電）歐姓男子任職新北市某國小行政、輔導、學務及教務主任期間，指示廠商開立不實發票向校方核銷、請款，再要求廠商依其需求購物，作為私用。新北檢近日依貪污等罪嫌起訴歐男。

根據起訴書，歐男於民國100年10月至105年12月間，歷任新北市某國小行政主任、輔導主任，於辦理50件小額採購案件，竟未實際購買各項所需物品，指示廠商許姓業務以公司名義，開立不實統一發票，向校方核銷、請領經費新台幣33萬餘元，並將款項以「預收款」列帳在廠商處。

民國100年5月至105年6月間，歐男利用不知情的劉姓妻子在同校擔任教務主任及區務秘書之便，於辦理33件小額採購標案，未實際購買各項所需物品之下，以上述相同手法，向校方核銷、請領經費新台幣24萬餘元，並將款項以「預收款」列帳在廠商處，日後他提出需求，由許姓業務逐次購買3C產品及家用品。

歐男於民國107年6月至108年1月，再次利用劉妻辦理小額採購案之便，要求廠商洪姓業務開立不實發票向校方核銷、請款，並指示為其購買降噪藍芽耳罩耳機組，作為私人使用。

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民國109年5月至110年7月，歐男擔任學務主任、教務主任期間，再以辦理5件小額採購案，未實際出貨部分商品情形下，指示洪姓業務開立不實發票，向校方核銷、請款，並要求為其購買APPLE IPAD和錄音筆、翻譯筆等作為私用。

歐男坦承犯行，繳回所得財物59萬餘元，許姓業務、洪姓業務也坦承犯行，檢方依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌起訴3人。（編輯：林恕暉）1140604