侵占水電費碳盤查揪異狀 土地銀行女工友自首獲緩刑

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（中央社記者蘇木春台中4日電）土地銀行沙鹿分行陳姓女工友，代收承租戶水電費未據實入帳，侵占265萬餘元，銀行內部碳盤查發現有異；陳女自首後，台中地院日前依業務侵占罪判她6月徒刑、緩刑2年。

依據檢方的起訴書指出，51歲陳女於民國87年8月起至113年6月止，擔任台灣土地銀行公司沙鹿分行工友（現已去職），平日負責行舍清潔、收寄信件等庶務工作，並代收承租戶租金、租戶繳納水電費等業務。

陳女自106年1月間起至112年12月止，利用分行主管信任機會，藉協助收取分行同址3樓、4樓承租戶水電費機會，將所收現金款項未據實填報入帳，致分行應收款項短少共計新台幣265萬餘元，且將部分應收款項挪為己用。

113年間，土地銀行因進行年度碳盤查，抽查沙鹿分行用電情形時，發現行舍與承租戶水電費用分擔金額有異，才察覺陳女侵占情事而進行內部調查；後經陳女向中檢自首，全案經檢方偵辦後依業務侵占罪嫌起訴。

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台中地院審理後，審酌陳女向中檢提出自首狀，並於接受檢察官訊問時，主動坦承事實，且已以面額共計300萬元土地銀行整存整付定期儲蓄存款存單為質押，返還予土地銀行。

法院日前宣判，陳女犯業務侵占罪，處有期徒刑6月、緩刑2年，並應於緩刑期間內接受法治教育3場次。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140604