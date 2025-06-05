涉掏空糖業協會 前董事長張有惠遭背信罪起訴

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（中央社記者林長順台北5日電）台灣糖業協會前董事長張有惠等人，被控於卸任期間規避規定受聘為高級顧問，領取772萬餘元，另成立台產公益協會，涉嫌挪用糖協補助605萬元。北檢今天依背信罪起訴張有惠等7人。

由台糖公司捐助成立的台灣糖業協會於民國89年政黨輪替前後，遭當時董事長張有惠等人修改捐助章程並改名武智基金會，將原應由台糖派任董監事改為自聘，開啟官方多年追產官司，最後改回糖業協會。

檢方調查，經濟部於94年間要求糖協修改章程，使董事、監察人由經濟部遴聘，張有惠於95年間召開理監事聯席會議討論未達共識後辭任董事長，但時任糖協秘書長吳澤春規避章程規定，聘任張有惠為高級顧問，另盜用董事王忠雄私章，完成簽辦流程，讓張受領薪資及年節慰問金共計新台幣772萬3650元。

檢方表示，張有惠於99年間再度擔任糖協董事長，為從糖協挪取款項，指示時任糖協顧問林文山、顏平和、企劃組長李元和等人籌辦成立台產公益協會，並以空泛的計畫名義向糖協申請捐助3120萬元。張有惠於112年間主持董監事聯席會時決議通過，並匯款第一年款項680萬元給台產公益協會。

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檢方指出，張有惠的兒子張介嶺為台產公益協會秘書長，張介嶺與李元和、林文山、顏平和及台產公益協會監事黃琇玲，5人明知台產公益協會並無正式員工及辦公處所，且依章程規定協會理監事為無給職，竟以召開理監事會議方式，做成決議發放車馬費，總計張介嶺等人共計支領605萬元，造成台產公益協會損害。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法背信、偽造文書等罪起訴張有惠、吳澤春、李元和、林文山、顏平和、黃琇玲、張介嶺等7人。（編輯：李淑華）1150605