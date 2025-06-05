中檢囑託執行署法拍詐團扣案物 4車拍出1021萬

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中地檢署偵辦詐騙吸金集團案件，查扣房產與進口車輛，今天囑託行政執行署拍賣8輛進口車；其中4輛成功拍出，變價新台幣1021萬元，另2輛新車市價逾千萬豪車，則未達底價流標。

變價法拍會今天在行政執行署台中分署舉辦，上午先開放民眾看車、登記，有30多組人登記競標，接著進行喊價變賣；法務部行政執行署署長繆卓然、行政執行署台中分署長吳祚延、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌等人皆出席。

林宏昌接受媒體聯訪時表示，此次法拍為查扣詐欺吸金案件犯罪所得，因案件清查被害人達2000人以上，被害金額數十億元，拍賣所得將待法院判決確定後，依法定程序發還被害人以彌補損失。

行政執行署台中分署指出，此次法拍共計8輛車，共有4輛車成功拍出，共計變價1021萬元，另有4輛車流標。

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其中，賓利車Continental GT V8為2023年出廠，排氣量3996cc，里程數1萬2632公里，全新市價約1800萬元，起標有買家喊價300萬元，雖加價到800萬元，但因未達底價流標。

另一輛麥拉倫GT為2023年出廠，排氣量3994cc，全新市價約1200萬元，雖有多組買家輪流喊價達630萬元，但也因未達底價流標。（編輯：陳仁華）1140605

台中地檢署偵辦詐騙吸金集團案件，查扣房產與進口車輛，5日囑託行政執行署拍賣8輛進口車，共有4輛車成功拍出，共計變價新台幣1021萬元，另有4輛車流標。圖為行政執行署台中分署外觀。中央社記者蘇木春攝 114年6月5日

法務部行政執行署台中分署5日舉辦變價法拍會，拍賣因案查扣8輛進口車，吸引30多組人登記競標，最後有4輛成功拍出，變價新台幣1021萬元。中央社記者蘇木春攝 114年6月5日