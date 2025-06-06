加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

辜仲諒赴中拚棒球 北院裁准1.5億元解除限制出境

2025/6/6 08:05（6/6 08:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（中央社檔案照片）
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北6日電）辜仲諒涉違反銀行法案遭台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海8月。辜仲諒日前聲請5日至7日前往中國訪問商討棒球賽事，北院裁准以1億5000萬元保證金解除限境3天，並責付體育署長鄭世忠及律師葉建廷把人帶回。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭檢方起訴。台北地方法院5月13日依違反銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月，可上訴。北院另裁定辜仲諒限制出境、出海8個月。

台北地檢署發函北院建請施以電子監控，北院於5月28日裁定辜仲諒攜帶個案手機，每天上午9至11時以手機拍照功能線上報到。

辜仲諒提出聲請，指他為亞洲棒球總會長及世界棒壘球總會棒球執行副會長，因BFA亞洲棒球錦標賽及女子棒球亞洲盃賽事分別於今年9月、10月在中國舉辦，中國棒球協會擬於6月6日舉辦工作匯報，以檢視籌備狀況，邀請他參加並予以指導。

聲請指出，上海市體育局邀請辜仲諒於6月5日至7日止以亞洲棒球總會長的身分前往訪問，商討棒球運動的規劃、職業賽事引入、青訓體系，共建及國際賽事合作事宜，並觀摩上海舉辦的2025PONY小馬聯盟亞太地區錦標賽賽事，此無法以書面、視訊會議或電話方式代替。

另外，世界棒壘球總會將於今年10月份在泰國曼谷舉辦年會，並改選執行委員及會長，辜仲諒必要有自6月7日起至10日前往日本東京拜會相關棒球協會的必要，以爭取各會員支持，因此聲請解除自6月5日起至6月10日限制出境、出海。

google news透過 Google News追蹤中央社

北院函詢檢察官意見，並審酌辜仲諒提出的邀請函等資料、教育部體育署署長鄭世忠具狀表示願保證辜仲諒遵期返台，辜仲諒之前的案子解除限制出境後均有遵期返國，因此裁准辜仲諒提出新台幣1億5000萬元後，解除自6月5日至7日的限制出境、出海，並責付鄭世忠及律師葉建廷。

至於辜仲諒聲請6月8日至6月10日解除限制出境、出海，前往日本東京拜會相關棒球協會，爭取各會員支持，北院裁定駁回。（編輯：黃名璽）1140606

#中信銀
#中國信託
#台北地院
#葉建廷
#鄭世忠
#北院
#辜仲諒
#銀行法
延伸閱讀
辜仲諒涉違銀行法判刑7年8月 北院裁定個案手機監控北檢建議電子監控 辜仲諒：戴電子手環不利國家形象
辜仲諒
中信金：6/13股東會後 辜仲諒將遞送董事辭任書辜仲諒遭判刑 金管會要求中信金5/22前函報相關處置
鄭世忠
桌協秘書長葉國欽致歉 鄭世忠：補助款正常核銷桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：