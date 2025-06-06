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新北烏來2顆大落石占據車道 暫單線雙向通車
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苗市大樓外牆裝飾花崗石墜落 砸損6機車無人傷

2025/6/6 16:14（6/6 16:26 更新）
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苗栗市中山路鯨友百貨大樓6日中午發生外牆裝飾花崗石崩落意外，下方停放在路邊的6部機車遭砸中受損，所幸當時無人員經過，未釀傷亡。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月6日
苗栗市中山路鯨友百貨大樓6日中午發生外牆裝飾花崗石崩落意外，下方停放在路邊的6部機車遭砸中受損，所幸當時無人員經過，未釀傷亡。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗市中山路與至公路口的鯨友百貨大樓今天中午發生外牆裝飾花崗石崩落意外，下方停放路邊6部機車遭砸中受損，所幸未釀傷亡；苗栗市公所與大樓管委會將協調賠償事宜。

根據事故現場附近監視器畫面顯示，大樓臨中山路側外牆上1片長、寬各約1公尺的裝飾花崗石板，自4樓高處墜落，下方整排停車格的機車被砸得東倒西歪，石塊碎片四散；事故發生時，1名行人在附近正準備過馬路，被突如其來的聲響嚇到快步離去。

警方獲報到場暫時拉起封鎖線，經清點現場有6部機車受損。1名車主表示，當時原本在2樓用餐，原本以為發生車禍，前往查看才發現是石板掉落，自己的車受損算最輕微，僅有部分刮傷、破裂，有些車龍頭當場被砸歪變形。

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地方人士指出，位於苗栗市中山路與至公路口的鯨友百貨大樓，為地上10層、地下3層建築，屋齡已近30年，土地產權屬苗栗市公所，早年為帶動地方商機，由市公所與建商合建後，交由管委會管理，但招租經營未如預期，目前僅有臨中山路側1至2樓店面出租店家，其餘空間長期乏人問津。

苗栗市公所主秘杜英嘉表示，因大樓產權屬公私共有，將協助管委會釐清相關權責，辦理後續賠償事宜。至於結構外牆是否需再檢核，也會依縣府相關單位要求作完善處置。（編輯：戴光育）1140606

苗栗市鯨友百貨大樓6日中午發生外牆裝飾花崗石崩落（紅圈處）意外，下方停放在路邊的6部機車遭砸中受損，所幸當時無人員經過，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真114年6月6日
苗栗市鯨友百貨大樓6日中午發生外牆裝飾花崗石崩落（紅圈處）意外，下方停放在路邊的6部機車遭砸中受損，所幸當時無人員經過，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真114年6月6日
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