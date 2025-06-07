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北市松山區自小客車撞遊覽車翻覆 2人無呼吸心跳送醫
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北市松山區自小客車撞遊覽車翻覆 2人無呼吸心跳送醫

2025/6/7 13:09（6/7 13:18 更新）
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台北市松山區撫遠街附近7日近中午發生車禍，1輛自小客車與遊覽車碰撞，自小客車翻覆，車體嚴重毀損。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　114年6月7日
台北市松山區撫遠街附近7日近中午發生車禍，1輛自小客車與遊覽車碰撞，自小客車翻覆，車體嚴重毀損。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真　114年6月7日
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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市松山區撫遠街附近今天近中午發生嚴重車禍，1輛自小客車與遊覽車發生碰撞，導致自小客車翻覆，車內2人送醫時已無呼吸心跳，詳細車禍原因待警方調查釐清。

台北市警消上午11時許獲報，撫遠街附近發生車禍，派出1輛指揮車、4輛消防車、4輛救護車共22名消防救護人員趕赴現場，到場發現為遊覽車和自小客車車禍，自小客車翻覆，車體嚴重損壞。

消防員立即動用器具救出躺臥在自小客車內的2人，至於遊覽車駕駛未受傷，且車內無乘客。初步了解，2名傷者分別為約30歲男性駕駛及50歲女子，2人送醫時OHCA（到院前心肺功能停止）。

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警方初步調查，男性自小客車駕駛疑不明原因突然從內側車道切移外側車道時，撞上路邊停車正要起步的遊覽車左側，造成小客車翻覆。

警方指出，小客車上的2人送醫搶救，遊覽車司機未受傷，查當時遊覽車上無其他乘客，詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。（編輯：林恕暉）1140607

台北市松山區撫遠街附近7日近中午發生車禍，1輛自小客車與遊覽車碰撞，自小客車翻覆，車內2人送醫時已無呼吸心跳。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年6月7日
台北市松山區撫遠街附近7日近中午發生車禍，1輛自小客車與遊覽車碰撞，自小客車翻覆，車內2人送醫時已無呼吸心跳。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 114年6月7日
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