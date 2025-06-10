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假冒名人臉書粉專誆投資騙財 新北警逮6嫌

2025/6/10 18:45（6/10 19:33 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市警方表示，科技行銷公司涉假冒輝達執行長黃仁勳等名人在臉書設置假粉專、假廣告，吸引民眾掉入投資陷阱，導致遭詐團騙錢財。今天在雙北與高雄逮捕6名嫌犯。

新北市刑警大隊今天下午召開記者會指出，查獲某科技行銷公司隱身在台北市商辦大樓，涉嫌操作投資詐騙粉專、假廣告，誘騙民眾上當落入詐欺集團的陷阱。

警方今天在雙北與高雄市搜索6處據點，當場查獲某科技公司成員李能謙等6人，並查獲手機、電腦等贓證物，將清查相關事證並釐清科技公司與詐團間的角色。

新北市刑大科技犯罪偵查隊隊長林敬隆告訴中央社記者，涉案的科技公司先利用名人知名度，以臉書（Facebook）假帳號操作按讚與追蹤數，透過優化搜尋引擎、提升觸擊率等相乘效果下，擴大受害群眾的人數基礎，「有如蓋房子打地基」。

警方表示，多名遭詐騙受害人都指向受到假冒的臉書「黃仁勳」粉專吸引才會落入詐團陷阱，檢警去年7月開始蒐證，經統計有百餘人受騙，涉案金額高達新台幣1300萬元。

警方指出，反向回溯發現，這些操弄的假帳號，假借名人增加可信度，並以演算法增粉提升曝光度，讓被害人數不斷增加，相關案件都指向某數位科技行銷公司。在蒐證過程發現，網友誤信這些假廣告後，會串聯至詐團所設置的投資社群，最後誤信投資詐術遭騙。

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警方表示，目前將進一步釐清李能謙等6人的供詞，將朝涉詐欺罪嫌方向偵辦。後續也將釐清李能謙等人是否還涉及其他的名人假廣告案件。

新北市刑大詐欺防制辦公室呼籲，切勿輕信來源不明假投資詐騙廣告，名人從不會以「私人管道」提供投資機會，更不會主動透過社群軟體邀約民眾加入Line群組。若有接獲疑似詐騙訊息或遭遇可疑廣告，可撥打165反詐騙專線或或至鄰近警察機關諮詢報案。（編輯：戴光育）1140610

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