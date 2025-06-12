水里鄉農會改選 女子涉賄選1票5千元遭起訴

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）陳姓女子為競選南投縣水里鄉農會南光村選區代表，透過湯姓、柯姓中間人，向柯姓等6名選民以1票5000元買票支持，南投地檢署偵結依涉犯農會法罪嫌起訴。陳女未當選會員代表。

南投縣各級農會今年改選，南投地方檢察署獲知水里鄉農會選舉疑有賄選情形，由檢察官李英霆指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第四隊、南投縣政府警察局偵辦，全案近日偵查終結，對3名行賄者、6名收賄者提起公訴，南投地檢署強調，對於農漁會基層民主各項選舉與總幹事聘任，將持續確保公正與公平性。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，陳姓被告是今年2月15日投票的水里鄉農會第20屆會員代表選舉南光村選區候選人，為求順利當選，今年1月、2月間，透過湯姓、柯姓被告對有選舉權柯姓等6名選民，各交付每票新台幣5000元現金，約定投票支持陳姓被告。

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南投地檢署指出，陳姓、湯姓、柯姓被告都涉犯農會法第47-1條第1項第2款農會選舉對有選舉權之人交付財物而約其選舉權為一定行使罪嫌；柯姓被告等6名選民都涉犯第47-1條第1項第1款農會選舉有選舉權之人收受財物而許以選舉權為一定行使罪嫌。

水里鄉農會近年兩派鬥爭，2021年時任南投縣議員蕭志全是農會理事長，但輸給「挑戰派」連任失敗，「挑戰派」縣議員陳淑惠的兒子賴育佑獲聘農會總幹事；今年選舉又「變天」，蕭志全重新當選理事長，賴育佑不被續聘總幹事，目前辦理總幹事候聘作業。（編輯：李淑華）1140612