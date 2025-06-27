涉內線交易案 晟德前董事長100萬元交保
2025/6/27 08:20
（中央社記者林長順台北27日電）檢調獲報，晟德旗下永昕生醫於109年4月發布重大訊息後，晟德林姓前董事長等人涉趁機內線交易，北檢昨天指揮調查局兵分23路搜索，並約談林男等26人。檢察官今天凌晨諭令林男100萬元交保。
另外，永昕陳姓董事長新台幣100萬元交保，其餘多名被告各以5萬元至50萬元不等金額交保。
永昕生醫於民國109年4月底發布重大訊息，永昕即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約合新台幣5億元），轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果，給這家歐洲製藥公司。
檢調獲報，林男與妻子、兒女等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前後，透過相關帳戶買賣公司股票等，擬制性獲利新台幣數萬元至數十萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。
台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處兵分23路，搜索林男住處及永昕公司等地，並約談林男等26人，陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令多名被告交保。
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晟德昨天發出聲明指出，此次調查與晟德公司無涉，對公司業務與財務不造成影響；晟德注重公司治理，希望檢調與主管機關詳查，以正視聽。晟德集團所屬各公司，未來仍將持續強化法遵、恪守法令，以維護廣大股東及投資人權益。
另外，永昕也發布重大訊息表示，以第三方身分配合法務部調查局進行調查，全力配合協助，對公司財務業務無影響。（編輯：謝雅竹）1140627
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