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高雄男代購逾千盒日本鼻炎藥遭扣下 違反藥事法判6月

2025/6/27 14:53（6/27 15:01 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄武姓男子從日本代購鼻炎藥等商品進口，但過海關時遭查驗出其中「ベンザ鼻炎薬α」屬管制藥品，查扣1421盒，高雄地院依違反藥事法輸入禁藥罪判6月，可上訴。

高雄地方法院審理時，武男辯稱匯款210萬日圓是要買很多吃的，像是日本比較熱銷的東西，不知道這批貨是誰訂的，也不承認有從日本購買鼻炎藥。但從此案被查獲以來，檢警均未發現任何武男所稱的購買明細。

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高雄地院法官經勘驗貨運公司提供資訊以及相關證詞，發現武男就是這批藥品的實際訂購人，且武男也曾詢問日本業者「貨到台灣了嗎」，據此不採信其說詞。考量武男否認犯行，依違反藥事法輸入禁藥罪判處有期徒刑6個月，全案可上訴。

判決指出，武男民國112年2月28日透過日本業者以210萬日圓購買鼻炎藥和巧克力，但在貨物報關時，遭海關查驗出其中1421盒「ベンザ鼻炎薬α」未申報，且屬於管制藥品，因此將這批藥物扣留，並通知訂購的武男說明。（編輯：謝雅竹）1140627

#日本
#藥事法
#高雄地方法院
#高雄地院
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