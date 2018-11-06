SBL史密斯放話挑戰臭豆腐 拖隊友下水嚐鮮

SBL新的球季即將開打，台灣銀行新洋將史密斯（Greg Smith）（左）對於自己本季預料將擔任台銀主要得分手，他倒是很興奮地說：「我希望每場都砍下30分。」中央社記者謝佳璋攝 107年11月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣銀行新洋將史密斯，向來勇於挑戰，聽說台灣有一道平民美食「臭豆腐」，他心嚮往之，得知味道竟像腳丫味，儘管臉色一變，決定拖另一名洋將下水，「隊友就該福禍同當」。

史密斯（Greg Smith）酷愛美食，其中他最喜歡的就是海鮮，尤其是螃蟹、龍蝦這類的甲殼類海鮮，他表示，目前才剛抵台，沒有太多時間去外面逛逛，也沒有時間搜尋在地著名餐廳，只要將來有時間，他一定會去外面「尋寶」。

至於台灣最有名的平民美食臭豆腐，史密斯坦言，這道「美食」光聽名字，就有點怪怪的，不過他強調：「當我在家時，祖母做的菜有些味道聞起來不太優，不過吃起來好極了，我倒是願意嘗試看看。」

他並透露，女友下個月就會來台灣跟他會合，「我的女朋友非常喜歡嘗試新的事物，我想應該會和她一起去吃吃看」。

當聽到臭豆腐的味道，就像打完比賽的腳丫子，他差點沒崩潰，語氣頓時也少了些堅定，他不可思議地說：「這美食聽起來有點瘋狂，不過我應該會試試看。」

由於今年SBL雙洋將新制度上路，台銀除了史密斯外，還有另一名洋將人選，伍茲（Rashad Woods）也在昨天抵台，並加入球隊。

史密斯表示，如果他決定接受挑戰，肯定會帶著伍茲一塊去嚐鮮，「如果我吃了，他也得吃，這是肯定的，因為我們是隊友，就得福禍同當」。（編輯：張芷瑄）1071106