天天有新梗 史密斯佩服林書豪惡整功力

台灣銀行新洋將史密斯（Greg Smith）（右）當年在美國職籃（NBA）選秀會上落榜，靠著火箭給的短約，讓他在火箭開啟NBA職業生涯，2012-13球季，是他生涯首個完整球季，當時台裔球星林書豪就是他的隊友。中央社記者謝佳璋攝 107年11月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）和NBA台裔球星林書豪當過兩年隊友，那是台灣銀行新洋將史密斯最難忘的回憶之一，但更令他印象深刻的是，林書豪惡整隊友的功力，「整整一個月，他幾乎天天有新梗來取笑我。」

史密斯（Greg Smith）當年在選秀會上落榜，靠著火箭給的短約，讓他在火箭開啟NBA職業生涯，2012-13球季，是他生涯首個完整球季，當時林書豪就是他的隊友，另一方面，他和林書豪有著類似背景，都是選秀會上落榜，都是靠著自己力爭上游，才爭取到合約。

回憶和林書豪相處的點點，史密斯坦言，林書豪訓練非常刻苦，每天至少維持兩餐，且從不喊停，訓練菜單更是照單全收。

不過更讓史密斯印象深刻的是，林書豪惡整隊友的功力，就像所有NBA的菜鳥一樣，史密斯菜鳥年整整一個月，每天都得背著粉紅色背包到球場報到。

這還不打緊，林書豪每天總會想出新梗來取笑他，「每次練球，林書豪都會拿我尋開心，他就是不停、不停地拿我來開玩笑。」

史密斯坦言，有時他甚至被林書豪弄到快抓狂了，不過後來他才發現，透過這個過程，讓他和隊友關係越來越緊密，也催化了他與球隊的化學效應，「總而言之，林書豪是個非常風趣、幽默的傢伙，我非常愛他。」

球場上，史密斯和林書豪是並肩作戰的親密戰友，在場外，林書豪待人處事，以及虛懷若谷的性格，都深深地影響他，兩人是無話不談的好友，「跟他當隊友的那兩年，真的非常美好，直到現在，他還是持續成長、進步，我愛他的謙虛，以及他的認真。」（編輯：陳俊碩）1071106