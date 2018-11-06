史密斯轉戰SBL 有信心領台銀隊進軍季後賽

台灣銀行簽下擁有5季美國職籃（NBA）資歷的大前鋒史密斯（Greg Smith），他自信滿滿地表示，有信心可以統治SBL禁區。中央社記者謝佳璋攝 107年11月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣銀行今年簽下擁有美國職籃（NBA）資歷的大前鋒史密斯（Greg Smith），他自信滿滿地表示，有信心可以統治SBL禁區，並放話：「我會帶領這支年輕球隊進軍季後賽。」

身高208公分的史密斯，擁有5季NBA資歷，曾是林書豪在火箭時期隊友，他在11月1日抵達台灣，隨即投入訓練。

史密斯離開NBA後，曾待過發展聯盟，後來轉戰菲律賓職業籃球聯盟（PBA），他出賽短短10場，場均是不可思議的27.7分、21.2籃板與5.1助攻，不過接下來他加盟日本，數據卻直線下滑，僅繳出9.1分、7.5籃板與1.9次助攻。

菲律賓與日本表現判若兩人，史密斯坦言，菲律賓的籃球就是一場秀，球員擁有大量出手機會，「在日本，更多的是團隊的系統與戰術，而且球隊裡擁有3個外援，我們必須學著去調整不同的教練、不同的戰術系統」。

也因為在PBA突出的表現，史密斯一度傳出有望成為菲律賓歸化球員，不過最後卻未能如願，他開玩笑地表示，自己至今仍是「自由球員」，並強調：「我非常愛籃球，任何有機會可以打籃球的地方若需要我，我都會考慮。」

台銀上季在排名墊底，史密斯坦言，他在來台之前就瞭解球隊的處境，不過他認為，上個球季的事已經過去，新的球季即將開打，「我們的目標是搶進前4、甚至第1，我們不會是最後一名的球隊」。

史密斯透露，在火箭時期，球隊裡有哈登（James Harden）、霍華德（Dwight Howard）與林書豪等好手，不需他強出頭，對於自己本季預料將擔任台銀主要得分手，他倒是很興奮地說：「我希望每場都砍下30分，我非常有信心能統治SBL的禁區。」（編輯：張芷瑄）1071106