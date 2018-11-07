桃猿羅德交流賽 王柏融翁瑋均列28人名單

中職Lamigo桃猿隊9日起至11日將在桃園球場展開2018「桃園最強」台日交流賽，與日職羅德隊交手，效力羅德的旅日投手陳冠宇也會來台。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年11月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）中職Lamigo桃猿將於9至11日，在桃園棒球場與日職羅德隊打交流賽，旅日投手陳冠宇也會來台，桃猿隊今天公布28人名單，今年季中選秀首輪選進的投手翁瑋均也在名單中。

桃猿隊季後行程多，部分球員赴日參加今天在福岡舉行的台日交流賽，與日本國家代表隊打1場比賽，回台後桃猿隊接著在主場桃園棒球場舉行交流賽，9日至11日與日職羅德隊打3場比賽。

羅德隊由總教練井口資仁領軍，除陳冠宇外，投手二木康太、酒居知史、種市篤暉等都在名單內，重砲井上晴哉、強打中村獎吾、內野新星藤岡裕大，以及超級新人安田尚憲也都會來台。

桃猿隊今天公布與羅德隊交流賽28人名單，包括去年季中選入具旅外資歷的投手林逸翔、今年例行賽表現亮眼的新秀投手黃子鵬、吳丞哲，另外還有今年季中選秀桃猿隊首輪選進的潛力新秀投手翁瑋均。

王柏融季後正式取得旅外資格，新球季落腳處還不明朗，此次桃猿與羅德隊的比賽，王柏融也會參加。

桃猿與羅德交流賽28人名單：

投手：洪聖欽、蘇俊羽、林樺慶、朱俊祥、江國謙、林逸翔、陳禹勳、張明翔、黃子鵬、林國裕、吳丞哲、林柏佑、翁瑋均。

捕手：林泓育、廖健富、劉時豪、嚴宏鈞、張閔勛。

內野手：林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、黃敬瑋、梁家榮。

外野手：王柏融、藍寅倫、朱育賢、余德龍。（編輯：張芷瑄）1071107