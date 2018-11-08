NBA明星賽組隊將首度轉播 詹姆斯柯瑞喊讚

美國職籃NBA在2019年明星賽，將第2度在賽前讓兩隊隊長挑人組隊，選人過程將首度轉播。（圖取自facebook.com/OfficialNBAallStar2018）

（中央社紐約7日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，美國職籃NBA在2019年明星賽，將第2度在賽前讓兩隊隊長挑人組隊，選人過程將首度轉播。上季擔任隊長的詹姆斯和柯瑞雙雙贊成讓球迷看到組隊過程。

東、西區各5名先發將按慣例從球迷票選中選出，之後讓兩隊隊長從中挑人組隊。

聯盟今年沒有轉播選人過程，當時是詹姆斯（Lebron James）和柯瑞（Stephen Curry）擔任隊長。兩人都是在事後向媒體披露他們的決定。選人過程將會轉播的消息傳出後，詹姆斯和柯瑞都表示贊同。

詹姆斯被問到轉播隊長選擇的過程是否是好事時說：「有何不好呢？這是明星賽週末。」

「有全球最佳球員中的24人一起組隊，最先或最後中選都沒關係，因為屆時你就是全球最佳24名球員之一。我認為這不是壞事，讓我們拭目以待。」

詹姆斯也在推文標記柯瑞，還說當然早就該轉播。柯瑞也推文大表贊同。

目前轉播日期尚未確定，取決於兩隊隊長何時方便，報導說很可能是在2019年1月30日或31日在透納電視網（TNT）播出。

2019年NBA明星賽將於2月17日在北卡羅來納州夏洛特舉行。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1071108