老鷹主場不敵尼克 林書豪摘9分

（中央社記者龍柏安台北8日電）歷經昨天高效演出，NBA台裔球星林書豪今天手感降溫，亞特蘭大老鷹今天主場出戰尼克，林書豪3投中1，7罰6中，攻下9分，老鷹終場107比112不敵尼克，苦吞2連敗。

老鷹昨天客場出戰黃蜂，林書豪打出本季最高效表現，全場僅出賽18分11秒，累積9投7中，攻下本季次高的19分，今天他依舊替補亮相，出賽21分55秒，僅拿下9分、5助攻，沒能幫助球隊止敗。

尼克射手哈達威（Tim Hardaway Jr.）今天轟下全場最高的34分，這也是他本季單場次高得分，就算命中率不理想，全場累積22次出手僅中8，不過他頻頻站上罰球線，單場20罰16中，尼克光是罰球就比老鷹多出18次。

老鷹上半場打完，取得3分微幅領先，沒想到下半場戰況丕變，第3節被尼克單節轟下35分，反觀自己僅拿下18分，最多落後達16分。

最後一節老鷹急起直追，數度將差距縮小至4分，可惜就是沒能後來居上，尼克在最後31.9秒靠著後衛穆迪埃（Emmanuel Mudiay）轉身跳投，球幸運彈進籃框內，穩住球隊陣腳，加上哈達威在最後21.4秒內6罰中4，讓尼克有驚無險帶走勝利。（編輯：唐聲揚）1071108