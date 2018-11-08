徐生明少棒賽將開打 大聯盟級師資開棒球教室

2018第6屆徐生明國際少棒錦標賽17日起在高雄美濃開打，期間將舉辦棒球教室，更請到具美國職棒大聯盟經歷的胡智為（右）等人親自指導小球員。中央社記者李晉緯攝 107年11月8日

（中央社記者李晉緯桃園8日電）第6屆徐生明國際少棒錦標賽17日起在高雄美濃開打，包括日、韓球隊在內共32支勁旅將彼此切磋，更請到具美國職棒大聯盟經歷的陳偉殷、林子偉、胡智為親自指導小球員。

本次徐生明少棒賽邀請日本、韓國球隊來台參賽交流，徐生明的遺孀，也是中華民國徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤表示，希望讓台灣的小朋友，尤其是偏鄉的選手，即使沒機會出國，也能和國外球隊交流。

今年徐生明少棒賽期間的棒球教室，特別邀請邁阿密馬林魚隊左投陳偉殷、剛隨波士頓紅襪隊拿下世界大賽冠軍的林子偉、坦帕灣光芒隊牛棚要角胡智為3名大聯盟等級的選手指導小選手。

謝榮瑤說：「很高興這些球星願意參加這樣有意義的活動，小朋友們看到這些選手就像看到目標，一定希望自己能像他們一樣，因此也能學習到更多。」

今天和謝榮瑤一起參加賽前記者會的胡智為表示，小時候打球沒有那麼多交流機會，他很高興能把自己所學教給小朋友，尤其除了棒球，比賽期間還有很多文化的交流，他覺得非常有意義。（編輯：陳怡璇）1071108