冬盟24日開打 中職聯隊戴培峰翁瑋均參賽

（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）2018年亞洲冬季棒球聯盟24日開打，總計5隊參加，中職聯隊續由Lamigo桃猿二軍總教練林振賢領軍；富邦悍將隊今年選秀狀元捕手戴培峰、桃猿隊首輪選進投手翁瑋均皆參加。

去年冬季聯盟，林振賢率中職聯隊打出好成績，例行賽排名第2名，今年盼再創佳績，此次總計有中職聯隊，日職東、西軍、韓職聯隊和日本社會人隊，共5隊參賽，開幕戰為24日中午12時，中職聯隊將於台中洲際棒球場迎戰日職西軍。

冬盟是磨練職棒新軍的好機會，中職4隊都派出陣中潛力新秀參賽，今年季中選秀狀元富邦悍將隊捕手戴培峰、統一獅隊今年第3輪選進的投手劉軒荅、中信兄弟第2輪選進的捕手高宇杰，以及第4輪選進的吳俊偉、桃猿隊首輪選進的投手翁瑋均，還有第2輪選進野手陳晨威都在名單中。

此外，獅隊今年季後賽表現亮眼的楊家維和林祐樂，以及拿下今年中職二軍安打王、打擊王及盜壘王的中信兄弟隊陳文杰，都將參加冬盟，盼持續透過冬盟賽事累積經驗。

日職東軍由讀賣巨人、千葉羅德海洋、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、東京養樂多燕子組成，由巨人隊二軍總教練高田誠領軍；日職西軍由福岡軟體銀行鷹、阪神虎、歐力士猛牛、橫濱DeNA灣星、中日龍球員組成，陣容亮眼。

韓職聯隊第5度參加冬盟，此次依舊由警察廳總教練柳承安領軍，NC恐龍主戰捕手、2017年經典賽韓國代表隊金泰君最受矚目；日本社會人隊第2度參加冬盟，陣中投手堀誠、高橋拓已、捕手木南了、內野手北村祥治、外野手佐藤旭、松本桃太郎等，都是印尼雅加達亞運國手。（編輯：張芷瑄）1071110