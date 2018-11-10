梅花旗南華挑戰隊史首冠 台體大拚重返榮耀

（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）2018年梅花旗全國大學棒球錦標賽，南華大學與大同學院交手，一路落後、後半段追分，終場以11比10拿勝、隊史首度晉級冠軍戰，明天將與台灣體大爭冠。

梅花旗全國大學棒球錦標賽4強，南華大學昨天擊敗文化大學，粉碎文化挑戰4連霸野心，今天再創佳績，與大同學院交手，爭取冠軍戰門票。

南華首局守備出狀況，大同靠著單局4安、南華守備失誤，一口氣攻下5分，南華雖然一路處於落後，但一路緊追，7局打完兩隊8比8戰成平手，南華8局靠著甘家銘安打開啟攻勢，再靠著短打推進，阮明契、蔡耀原、全浩瑋接連安打，單局攻下3分、超前比數，大同9局下半追回2分，追分不及、吞下敗仗。

南華大學棒球隊成軍第3年，實力不容小覷，10月協會盃全國成棒年度大賽8強止步，此次梅花旗再寫佳績，昨天擊敗勁敵文化大學，今天再勝大同學院、隊史首度晉級冠軍戰，明天力拚梅花旗隊史首冠。

台灣體大曾在2011年拿下梅花旗冠軍，今天4強與台北市大交手，台體大首局靠著失誤、接連安打先拿2分，兩隊兩度戰成平手，7局下半台體大靠著邱辰關鍵安打送回致勝分，以4比3拿下勝利、晉級冠軍戰，力拚重返榮耀。（編輯：張芷瑄）1071110