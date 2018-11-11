把媽媽當目標 林唯均主席盃青女霸氣摘金

（中央社記者龍柏安台北11日電）身為跆拳道名門之後，中港高中一年級女將林唯均很早就設定目標，她希望能超越老媽，並摘下2020東京奧運門票，世界跆拳道主席盃公開賽，則是她踏向世界舞台的第一步。

世界跆拳道主席盃公開賽，今天在台北市立大學天母校區體育館開踢，林唯均在女子青年組49公斤量級一路過關斬將，並在金牌戰以20比0大勝三民高中的黃乙恩，霸氣奪金。

身高177公分的林唯均，國小開始練跆拳道，老媽劉昭晴是跆拳道界響噹噹的人物，曾3度摘下亞洲跆拳道錦標賽金牌、2度在世界運動會鍍金，超越媽媽則是林唯均一直以來的目標。

劉昭晴本身就是跆拳道好手，女兒訓練卻鮮少插手、過問，反會和中港教練楊家維，分享一些過去她減重的小秘訣，套在女兒身上一樣適用，楊家維就說：「林唯均非比賽期間體重大約控制在51、52公斤，因此她媽媽的減重秘訣非常好用，連我也學到很多東西。」

在楊家維眼中，林唯均有主見、也有想法，她不認同的理念，就不會接受，「因此我帶她，需要經常溝通，要講出道理才能說服她。」

林唯均擁有國際級的條件，將近180公分的身高，讓她在青女49公斤量級打遍無敵手，楊家維透露，16歲的愛徒，已準備好要「越級」參加成人組賽事，下個月登場的總統盃，就是征戰成人組的第一戰。

「林唯均身體協調性超優，基本功都又紮實，主席盃摘金，只是讓她對自己更有自信。」楊家維強調，若愛徒能在下個月的總統盃稱霸，「她就有機會爭取培訓隊資格，甚至有望能挑戰2020東京奧運門票。」（編輯：陳清芳）1071111