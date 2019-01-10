林書豪替補攻16分 老鷹輸籃網對戰4連敗[影]

NBA台裔球星林書豪9日效力的亞特蘭大老鷹隊先盛後衰，終場以100比116不敵布魯克林籃網隊。（圖取自twitter.com/atlhawks）

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職籃NBA台裔球星林書豪今天替補攻下16分，連4戰得分雙位數，但命中率欠佳，效力的亞特蘭大老鷹隊先盛後衰，終場以100比116不敵布魯克林籃網隊，苦吞對戰4連敗。

林書豪過去兩季效力籃網，轉戰老鷹後主要擔任替補，昨天客場迎戰多倫多暴龍隊獲得先發機會，全場攻下20分、送出9次助攻，本季首度先發表現出色。

老鷹今晚作客布魯克林，昨天因背傷缺陣的後衛赫爾特（Kevin Huerter）歸隊，擔任先發得分後衛，林書豪重回板凳。此役是林書豪本季第2度在籃網主場出賽，去年12月16日，林書豪替補上陣攻下6分，老鷹以127比144敗給籃網。

老鷹此役先聲奪人，首節命中率達5成，並獲大量罰球機會，一路壓著籃網打，最多領先18分。林書豪首節中段上陣，靠罰球攻下6分，鞏固老鷹領先優勢。首節打完，老鷹38比23領先。

林書豪第2節靠後仰跳投、切入騎馬射箭得手，再添4分，上半場就得10分。老鷹這節進攻失靈、命中率下滑，籃網趁機追近比分，上半場結束，老鷹57比51領先。

比賽進入下半場，籃網後來居上，比賽形成拉鋸戰。林書豪這節兩度切入上籃得手，再添4分，但隊友投籃手感急凍，雙方氣勢逆轉，第3節結束，老鷹80比85落後。

連兩天作戰的老鷹第4節狀態低迷，一度落後20分，林書豪這節靠切入上籃再添2分，但老鷹無力回天，終場以16分之差輸球。

林書豪整場比賽上場28分鐘，18投5中，三分球5投0中，6罰全中，攻下16分，抓下5籃板，助攻、抄截各3次，但有4次失誤。

老鷹本季對籃網2連敗，對戰已4連敗。處於重建陣痛期的老鷹近況欠佳，近6場比賽吞下5場敗仗，本季戰績12勝29敗，持續在東區東南組墊底。（編輯：陳惠珍）1080110