統一獅教練團異動 高志綱退休接二軍總教練

（中央社記者楊啟芳台北10日電）統一7-ELEVEn獅今天發布教練團改組消息，包括高志綱接二軍總教練，陳瑞昌擔任一軍投捕教練，高政華改任重訓教練，原富邦體能教練江奕昌到獅隊任職，安德魯則是二軍打擊教練。

近期統一7-ELEVEn獅針對教練團進行部分改組，2005年起高志綱加盟獅子軍，歷經14年選手生涯，擔任球隊主戰捕手，也為獅隊拚下許多榮耀成績及戰功，他將在今年卸下球員身份，轉任球隊二軍總教練一職，獅隊期待他能傳承經驗與技術，並強化選手許多觀念。

陳瑞昌去年10月接獲獅隊聘任秋訓投捕教練，秋訓期間指導選手效果佳，也讓選手受益良多，獅隊予以肯定，2019年將正式聘陳瑞昌入團，擔任一軍投捕教練。

近年獅子軍年輕選手增加，獅隊為強化選手重量訓練專業分工，增設重量訓練教練一職，由原本的捕手教練高政華擔任，透過專業分工，強化選手需求，以規劃訓練課程提升成效。

一色優自2003年加入獅隊擔任體能教練，去年11月因個人生涯規劃向獅隊請辭，球隊肯定其對選手幫助，也予以慰留；但溝通後獅隊尊重他的生涯規劃，也希望他未來在其他領域發展順利。

獅隊原定規劃由許峰賓接任一軍體能教練，因去年底合約到期，自請離隊，球隊也另聘江奕昌擔任體能教練，協助球隊進行體能訓練，江奕昌之前是富邦悍將體能教練。

安德魯（Thomas Nieto）2018年曾擔任獅隊春訓及秋訓客座教練，獲得球員肯定及好評，獅隊為了讓二軍選手能夠有更明顯成長和進步，二軍打擊教練一職，將續聘安德魯擔任。（編輯：張雅淨）1080110