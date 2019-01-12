獅隊季前健康檢查 陳瑞昌很懷念

中職30年將開打，統一7-ELEVEn獅在開訓典禮前，為教練及球員安排季前健檢，今年正式加入獅隊教練團行列的捕手教練陳瑞昌（前左）表示，再次回到職棒的作息，跟著球隊一起體檢，為球季做準備，感覺非常懷念。（統一7-ELEVEn獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年1月12日

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）中職30年將開打，統一7-ELEVEn獅在開訓典禮前，為教練及球員安排季前健檢，盼透過體檢數據，掌握球員開季前體態控制及身體狀況，新加入教練團的陳瑞昌也覺得相當懷念。

近年許多選手都會趁著秋訓結束後的休賽季期間，安排出國進修或是聘請訓練師規劃菜單，藉以維持身體狀態或是提升自我技術。趁著體檢能讓選手檢視自己這段期間訓練的成果。

此外，選手也會自費增加其他項目，如癌症篩檢等，當然每年體檢一定會上演高壯選手遇到抽血關卡時，面露難色的爆笑場面。

今年正式加入獅隊教練團行列的捕手教練陳瑞昌表示，再次回到職棒的作息，跟著球隊一起體檢，為球季做準備，感覺非常懷念。甚至有現場志工是老象迷，特別找他簽名合影。

對於即將到來的新球季，陳瑞昌提到，先前擔任球評期間，自己就滿喜歡獅隊的團隊氣氛，開訓後首要課題，會先以熟悉每個選手的個性特質，希望能夠用最適合的方法來協助球員。（編輯：張芷瑄）1080112