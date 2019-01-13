陳傑憲任統一獅新隊長 要用表現帶領球隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊13日在台南舉辦春訓開訓典禮及球迷見面會，球員陳傑憲（右）從去年隊長高國慶（左）手中接下新球季隊長一職。中央社記者吳家昇攝 108年1月13日

（中央社記者楊啟芳台南13日電）統一7-ELEVEn獅棒球隊新球季隊長由陳傑憲擔任，他今天表示，要在場上用表現帶領球隊，今年除了同樣把打擊王及安打王設為目標，也希望在守備方面可以幫助到球隊。

進行隊長選舉時，人選有去年隊長高國慶、陳鏞基及陳傑憲，第一輪投票陳鏞基與陳傑憲票數相同，第二輪由陳傑憲脫穎而出。年僅25歲就成為隊長，陳傑憲說：「心裡滿開心受到肯定，不過我之前在球場上打不好情緒就會上來，今年更不能這樣做，畢竟我是隊長，要以身作則。」他也期望自己能用場上表現帶領球隊。

對於今年目標，陳傑憲指出，每一年都希望得到打擊王、安打王；守備方面他則說：「我從秋訓就很認真在練習了，希望春訓這段期間，把自己準備好，在場上守備可以幫助到投手，不要拖到球隊後腿。」

至於對金手套會不會有野心，陳傑憲表示，獎項不是光用想的就有，而是要實際下去做，到最後獎項自然就會到手上。他也指出，由於以往自己得失心較重，今年要更平常心一點，目標是成績比以往都好。

獅隊總教練黃甘霖認為，陳傑憲雖然很年輕，但很適合當隊長，最主要是代表球員跟教練多溝通。他表示，看到陳傑憲時會看到自己年輕時的影子，黃甘霖笑說：「就是個性比較活潑，但顏值方面他是比我帥。」（編輯：翁翠萍）1080113