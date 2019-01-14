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林書豪7分5助攻 老鷹主場慘敗公鹿

最新更新：2019/01/14 11:40
美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹台裔球星林書豪，14日出賽全場10投僅中2，拿下7分、5助攻，老鷹終場114比133不敵密爾瓦基公鹿。（圖取自facebook.com/jeremylin7）
美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹台裔球星林書豪，14日出賽全場10投僅中2，拿下7分、5助攻，老鷹終場114比133不敵密爾瓦基公鹿。（圖取自facebook.com/jeremylin7）

（中央社記者龍柏安台北14日電）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹台裔球星林書豪，今天出賽26分22秒，手感普通的他全場10投僅中2，拿下7分、5助攻，老鷹終場114比133不敵密爾瓦基公鹿。

賽前傳出林書豪二頭肌不適，但此役仍帶傷上陣，不過，傷勢似乎也影響他的表現，讓他繳出近7場比賽最低的7分，且連續4場比賽沒有投進任何的3分球。

林書豪自台灣時間1月9日代班先發面對暴龍，全場10投8中，攻下20分、9助攻代表作後，近3役遭遇低潮，累積32投9中，命中率僅剩28.1%。

老鷹全場團隊籃板以54比39取得大幅領先，可惜團隊命中率40.6%遠不及對手的53.3%，加上全場發生24次團隊失誤，也比客場應戰的公鹿多出10次，老鷹每節得分都不如對手，最終吞下敗仗。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）坦言，球隊此役打得有點辛苦，所幸隊員在傳球與動位上做得比籃板好。

公鹿王牌前鋒「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）認為，贏球的關鍵是：「不斷跑動，找到自己的位置，然後把球投進，就這麼簡單。」

安特托昆博今天轟下全場最高的33分，主控布萊索（Eric Bledsoe）則拿下24分、10助攻，前鋒密道頓（Khris Middleton）也有17分、11籃板的「雙十」演出。

老鷹以主控楊恩（Trae Young）的26分、10籃板與4助攻最高，前鋒班布里（DeAndre' Bembry）拿下次高的18分、7籃板，但也發生最多的6次失誤。替補出賽的林書豪拿下7分、5助攻、2籃板與1抄截。（編輯：戴光育）1080114

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