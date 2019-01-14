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古林睿煬目標拿新人王 雙獅交流賽要多學習

最新更新：2019/01/14 12:44

（中央社記者楊啟芳台南14日電）統一7-ELEVEn獅春訓首日，按照慣例進行新秀跳水活動，其中，去年第一指名古林睿煬跳水前喊出要拿新人王；2月在日本進行的雙獅交流賽他也會在名單中，他說，會當作去學習。

古林睿煬是去年中職季中選秀第一指名，年僅18歲的他是獅隊極力培養的潛力投手，今天春訓新秀跳水活動中，他入水前大喊：「目標拿下新人王！」他表示，去年是隊上學長施子謙拿到新人王，「想說給自己一個目標去努力，是一個動力，盡可能表現自己。」

獅隊總教練黃甘霖昨天指出，古林睿煬會是雙獅交流賽名單之一，古林睿煬對此表示，「當作去學習，有這個機會很難得。」不過，黃甘霖也提到古林睿煬今年最快下半季才會上一軍，古林睿煬說：「要看教練那邊的安排，我這邊有沒有準備好再說。」

古林睿煬去年因為手肘發炎，沒辦法打U-18亞洲青棒錦標賽，他指出，「去年我剛進統一的時候，那段時間就在慢慢調整，休賽季也都有在做訓練、治療、恢復，現在好得差不多了。」

面對職業生涯第一個春訓，古林睿煬表示，因為是第一年，所以訓練上依照教練開的菜單，目前還以基本訓練為主，也不會怕累。他說：「菜單還吃得下，我是最菜的，學長都做完了，我怎麼可能說累，想辦法也要做完。」

古林睿煬目前也沒有適應問題，他說，學長都會給很多意見，像是業餘時比較不會注意到的細節，還有動作方面的問題、球場上會遇到什麼狀況等。（編輯：管中維）1080114

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