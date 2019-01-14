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桃猿本土先發6搶1 翁瑋均要找出對決球

最新更新：2019/01/14 15:18

（中央社記者謝靜雯嘉義14日電）中職Lamigo桃猿隊開季先發輪值本土投手6人搶1席，去年選秀首輪指名翁瑋均也被點名；翁瑋均季後參加冬季聯盟，他自評變化球還要強化，新人球季先強化身體素質、找出對決球。

桃猿隊開季先發投手輪值除了3名洋投外，本土投手確定其中一人為王溢正，另外6名本土投手搶最後一個先發輪值名額；投手教練吳俊良點名林樺慶、洪聖欽、蘇俊羽、葉家淇、翁瑋均、林逸翔都是可能人選。

葉家淇去年季後冬季聯盟出賽表現亮眼，總計出賽5場（4場先發），戰績3勝、出賽防禦率1.75；吳俊良直言葉家淇的問題不在技術、而是心理，「去年球季就曾回報他在二軍投到153公里、均速很好，但上到一軍均速掉到不到135公里」。

桃猿隊去年季中選秀首輪選進大學隊投手翁瑋均，表現受期待，翁瑋均也有參加冬季聯盟，他表示面對不同國家的球員，比賽強度也不一樣，可以看到不同的東西，也透過比賽發現自己的不足，「變化球還不夠好，還沒有對決球，需要繼續練」。

翁瑋均高中時期時就受到球探關注，但他選擇先讀大學，他透露那時覺得自己沒有進步，比賽一個接一個，如果狀況調整不好，只能用不好的狀態下去比賽，雖然心情難免受到影響，但還是想辦法找原因。

進到職棒後，教練團幫忙調整小細節，讓動作比較流暢、球轉速變好，也提醒他什麼投球動作比較不容易受傷，現在投球均速往上提升；翁瑋均表示，現階段沒有特別設定新人球季目標，希望撐過春訓、健康，強化身體素質。（編輯：張雅淨）1080114

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