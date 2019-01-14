施子謙盼先發25場 看新秀跳水感嘆時光飛逝

（中央社記者楊啟芳台南14日電）中職統一獅隊投手施子謙已邁入生涯第3個球季，他希望還是可以在先發輪值中，並為自己設下25場先發的目標。今天看到9個新秀跳水，施子謙笑說：「時間真的過很快。」

去年是施子謙第一個完整球季，出賽19場都是先發，拿下11勝5敗，防禦率3.86，順利獲得新人王。對於新球季期許，他除了希望能在先發輪值裡，還設了25場先發的目標，他說：「6場差距其實沒有很大，看能不能堅持完25場。」

目前施子謙以重量與體能訓練為主，希望能儲蓄一整年的力量，所以在這方面加強，同時為了紓緩去年一整季出賽的疲勞，也有調配時間休息。春訓開始之後，施子謙指出，因為要準備迎接2、3月的熱身賽，就會減輕重訓分量，讓自己盡快進入比賽狀況。

對於2月的雙獅交流賽，施子謙也期待可以入選名單，不過他指出，「有時候身體狀況也不能急，如果狀況沒有很好身體也會受傷，要看教練安排，如果教練讓我去，就要把自己準備好」。

今天新秀跳水活動中，古林睿煬說要把施子謙視為目標，在今年搶下一座新人王；施子謙則建議，對於獎項還是要平常心，太強求反而會太在意，低潮時就會想很多，沒辦法回到應有水準。去年自己還是跳水的角色，今年已經成為學長，施子謙笑說：「覺得很妙，時間過很快，一年就這樣過去了，還是要把握時間、把握當下。」（編輯：張雅淨）1080114

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊13日在台南開訓，14日依照隊伍慣例舉辦新秀跳水活動，新秀古林睿煬（前）穿著鯊魚裝跳水。中央社記者吳家昇攝 108年1月14日