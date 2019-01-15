UBA高師大與國體大最後0.73秒 下週補賽

（中央社記者龍柏安台北15日電）107學年度UBA大專籃球聯賽男子甲一級預賽，日前發生比賽時間回溯的離譜判決，經申訴後確定高雄師大與國立體大需補完第4節最後0.73秒，日期訂在1月21日。

針對日前比賽時間回溯爭議，大專體總今天表示，與高師大、國體大兩隊溝通後已達成共識，將訂於1月21日下午3時，在輔仁大學中美堂補完最後0.73秒，而高師大全隊北上補賽所衍生的交通費用，則由大專體總買單。

為確保「原汁原味」，補賽當天包括紀錄台、3名裁判以及臨場委員，都與爆發爭議的比賽當天相同。

爭議起因於1月4日高師大與國體大之戰，第4節最後18.16秒，高師大莊博強籃下投進超前分，以53比52取得領先，但他出手時已過了24秒進攻時間，當時裁判沒有發現，計時器也沒亮燈。

回頭國體大進攻沒進，高師大球員抓下防守籃板，國體大犯規凍結時間，比賽只剩下0.73秒，高師大還有兩罰機會。

國體大總教頭桑茂森投訴，莊博強出手時已超過24秒進攻時間，3名執法裁判看過重播畫面後，確認高師大超前分的確違例，除改判沒收2分，還把比賽拉回至19.73秒，並把球權判還給國體大。

這個「改判」讓高師大由贏變輸，接下來他們別無選擇只能犯規，國體大最後4罰俱中，反倒以56比51帶走勝利。

賽後高師大總教練徐耀輝提出申訴，經技術委員會開會討論後，接受高師大申訴，但因莊博強出手的確已經超過24秒進攻時間，因此他進的2分依舊沒收，比賽將回到最後0.73秒，高師大以51比52落後，但仍擁有兩罰機會。（編輯：吳協昌）1080115