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挑戰澳網男單第7冠 喬科維奇首戰開紅盤

最新更新：2019/01/15 21:44
排名世界第一的喬科維奇（圖），擊敗世界排名第230的美國選手克魯格。（圖取自www.facebook.com/AustralianOpen/）
排名世界第一的喬科維奇（圖），擊敗世界排名第230的美國選手克魯格。（圖取自www.facebook.com/AustralianOpen/）

（中央社墨爾本15日綜合外電報導）挑戰破紀錄的澳洲網球公開賽男單第7冠，世界球王喬科維奇今天展開首戰，不費吹灰之力以6比3、6比2、6比2直落三擊敗世界排名第230的美國選手克魯格。

據法新社報導，排名世界第一的喬科維奇（Novak Djokovic）連續13年晉級澳網第2輪，而首次角逐澳網的克魯格（Mitchell Krueger）並未構成任何威脅。

在這場個人第300場大滿貫賽事中，喬科維奇曾於首盤丟掉個人第2個發球局而以1比2落後，但立即破了對手發球局，並一路長驅直入大勝實力遠不如他但韌性強的對手，直取個人生涯大滿貫賽第259勝。

這位來自塞爾維亞的澳網第一種子說：「首次與克魯格交手，我不知道比賽會怎樣。他非常努力以致我得認真打。我享受這場比賽，希望你也是。」

喬科維奇去年球季表現出色，6月從徘徊於世界前20強之外一路突飛猛進，贏得英國溫布頓與美國公開賽冠軍，11月重登世界排名第一。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080115

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