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台灣女子高球賽 蔡佩穎暫時領先

最新更新：2019/01/17 22:11
2019台灣女子高球公開賽17日在高雄開打，台灣好手蔡佩穎（圖）首輪以低於標準桿4桿的68桿成績，暫居領先。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年1月17日
2019台灣女子高球公開賽17日在高雄開打，台灣好手蔡佩穎（圖）首輪以低於標準桿4桿的68桿成績，暫居領先。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年1月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）2019台灣女子高球公開賽今天開打，地主好手蔡佩穎抓下4個博蒂，以68桿（-4）領先群雌，而台灣高球女將曾雅妮繳出70桿（-2）的成績，並列第4。

台灣女子高球公開賽今天在高雄信誼高爾夫球場登場，儘管上午一度因濃霧造成能見度不佳，導致比賽暫停，但仍有泰國選手瓦娜薩瑞（Wannasiri Sirisampant）在第13洞上演一杆進洞的美技。

蔡佩穎在首輪賽事抓下4個博蒂，以68桿(-4)獨居領先，她提到，今天短桿與推桿都表現不錯，身為屏東人，十分開心回到熟悉的球場比賽，從小就常在信誼球場練習推桿，對球場整體環境並不陌生，因此實際下場比賽相當有安全感。

曾雅妮和韓國女將吳知泫（Ji Hyun Oh）繳出70桿（-2）的成績，並列第4。

談到信誼球場特色為距離較長遠，曾雅妮認為，相當適合像自己這種大砲型的選手，對於今天整體表現感到相當滿意，儘管推桿還有能進步的空間，希望在接下來的賽事中更加進入狀況。

韓國選手朴彩允（Chae Yoon Park）抓下全場最多的6個博蒂，以69桿（-3）與同胞好手金阿林（A Lim Kim）並列第二，其餘台將徐薇淩與陳宇茹則是以平標準桿的成績作收。（編輯：張雅淨）1080117

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