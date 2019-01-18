台灣女子高球賽 蔡佩穎退居第二

2019台灣女子高球公開賽18日進行第2回合賽事，首輪領先群雌的台將蔡佩穎以兩輪總桿數137桿，暫時退居第2。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年1月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）2019台灣女子高球公開賽今天進行第二回合，韓國好手金阿林打出67桿（-5）好成績，兩輪賽事總桿136桿，躍居第一，而台灣好手蔡佩穎以總桿137桿，退居第二。

台灣女子高球公開賽今天繼續在信誼高爾夫球場開打，有別於昨日濃霧造成能見度不佳，今天一早就能感受到南台灣熱情的陽光。

金阿林（A Lim Kim）延續昨日絕佳手感，打出67桿（-5），兩輪賽事總桿136桿，躍居首位，她表示：「明天才是第三輪賽事，對於爭奪冠軍不會想太多，自己會保持平常心，期望正常發揮就好。」

原先在首輪賽事獨居領先的蔡佩穎，今天第二回合賽事，全場抓下5個博蒂，但卻在後9洞吞下兩次柏忌，兩回合總桿137桿，退居第二。

去年曾拿下TLPGA冠軍的17歲小將盧昕妤擊出今天最低桿66桿（-6），兩輪賽事總桿138桿，加入領先組行列，並列第三。

盧昕妤透露，今天剛下場時有點緊張，但隨著比賽進行，慢慢調整自己心態與節奏，她提到在距離控制上整體表現還不錯，且多少有好運加持，才能打出單日低於標準桿6桿的好表現。

台灣高球女將曾雅妮今天以71桿（-1）成績作收，兩輪賽事總桿141桿，和程思嘉並列第9。

曾雅妮表示，今天開球和第二桿整體表現不甚理想，但透過對自己信心喊話，提升正面能量，最終成功在最後第18洞抓下博蒂。（編輯：黃于）1080118