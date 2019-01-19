蔣淯安末節領軍 台啤擊退台銀

（中央社記者黃巧雯台北19日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天靠著蔣淯安在第四節外線開火，以及最後關鍵時刻3罰全進，終場就以88比84氣走台灣銀行，收下2連勝。

台啤今天在天母體育館迎戰前一役剛終止9連敗的台銀，首節靠著洋將愛德（Seskus Edvinas）轟下12分，以29比20領先，但台啤第二節進攻當機，單節僅攻下12分，讓台銀趁機追成40比41。

台銀第三節反超比分，領先台啤1分，第四節一開始一度將差距擴大至8分，但台啤蔣淯安、台銀陳昱瑞輪流在外線出手，兩隊陷入拉鋸戰。

台銀張博勝先用兩分球，幫助球隊要回領先，台啤洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）隨後灌籃得分，再度逆轉戰局，而蔣淯安在最後倒數2.8秒時關鍵3罰全進，奠定勝基，終場台啤就以4分差獲勝。

台啤洋將愛德、塞瑟夫各攻下全隊最多21分，而蔣淯安進帳15分，其中有9分集中在第四節，也是台啤能在此役獲勝的關鍵。

談到決勝節後來居上，蔣淯安表示，一開始球隊防守交代不清楚，導致讓對手有機會在外線頻頻出手，後來溝通改善後，加上把握轉換快攻機會，因此拿下勝利。

台銀新秀陳昱瑞今天表現亮眼，拿下全隊最多20分，得分也創個人生涯新高。（編輯：黃于）1080119