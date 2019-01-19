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台灣女子高球公開賽 蔡佩穎暫居第3

最新更新：2019/01/19 22:03

（中央社記者黃巧雯台北19日電）2019台灣女子高球公開賽今天在信誼高爾夫球場展開第3天賽事，台將以蔡佩穎表現最佳，以3回合總桿206桿，暫居第3。

前3天賽程結束後，原先暫居第3的韓國好手全美貞（Mi Jeong Jeon），今天打出66桿（-6）好成績，3回合總桿204桿，與同胞好手金阿林（A Lim Kim）並列領先首位。

面對明天有望爭冠，全美貞表示，「今天穿桃紅色褲子，讓我在場上更有自信，對於明天挑戰冠軍也很有信心」。

台灣好手蔡佩穎全場抓下5個博蒂，但也在前9洞吞下兩次柏忌，3回合總桿206桿，暫居第3。

蔡佩穎表示，這星期推桿狀況佳，很高興自己可以把握最後一洞以博蒂作收。

對於和同組的「韓流軍團」正面較勁，蔡佩穎樂觀以對，她笑著說：「金阿林相當友善，在場上都會彼此互道『好球』鼓勵，讓整組氣氛處於良性競爭的狀態。」

高雄地主陳宇茹抓下6鳥，3回合總桿210桿，並列第7，而高人氣的微笑球后曾雅妮依舊吸引大批球迷跟隨支持，以平標準桿72桿成績作收，3回合總桿213桿，並列第18。

另外，今天場上亮點還有韓國好手金素利（So Yi Kim）繳出亮眼的64桿（-8），超越原先信誼高爾夫球場65桿的紀錄，成為球場新任的最低桿紀錄保持者。（編輯：張銘坤）1080119

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