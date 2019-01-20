林書豪6分6助攻 老鷹遭塞爾蒂克逆轉

（中央社記者龍柏安台北20日電）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹台裔控衛林書豪今天病癒歸隊，他替補出賽21分鐘，拿下6分、6助攻，老鷹第4節被打爆，主場105比113不敵塞爾蒂克。

老鷹上一次出賽是4天前面對雷霆，當時林書豪賽前臨時傳出生病，缺陣一場，今天他回歸火線，可惜手感不佳，全場累積7投僅中2，包括3分球3投盡墨，僅添得6分，不過他全場除送出6助攻，另有3籃板、1抄截與1阻攻，表現堪稱全方位。

老鷹今天開局表現神勇，首節就拉出一波36比28攻勢，前3節打完還以89比83握有領先，不料第4節豬羊變色，塞爾蒂克單節打出30比16強勢反撲，一口氣後來居上，逆轉戰局。

值得一提的是，塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）在比賽中因抱怨裁判執法，領到技術犯規，又在第3節和老鷹前鋒班布里（DeAndre' Bembry）發生口角衝突，領到全場第2次技術犯規，被迫提前退場。

塞爾蒂克明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天火力全開，全場3分球8投5中，攻下全場最高的32分、5助攻，前鋒塔特姆（Jayson Tatum）攻下次高的19分、5籃板與3阻攻。

老鷹則以先發得分後衛赫爾特（Kevin Huerter）的18分、7助攻、4籃板與3抄截最佳，主控楊恩（Trae Young）也有16分、7助攻，但也發生全場最多的6次失誤。（編輯：唐聲揚）1080120