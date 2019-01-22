林書豪奮起摘15分 老鷹主場不敵魔術

（中央社記者龍柏安台北22日電）歷經3場得分僅個位數的低潮，亞特蘭大老鷹台裔後衛林書豪今天總算找回手感，他替補出賽29分40秒，全場摘下15分、2助攻，可惜球隊在主場以103比122不敵魔術。

美國職籃（NBA）老鷹在主場迎戰仍為季後賽席次打拚的奧蘭多魔術，老鷹守不住對方內外兼具的攻勢，讓魔術主力中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）與得分後衛福尼耶（Evan Fournier），雙雙轟下並列全場最高的29分，且讓對手團隊命中率飆破50%大關，無奈苦吞敗仗。

魔術目前在東區排名11，僅比老鷹高出1位，不過今天贏球後，魔術不僅終止最近的3連敗，且距東區老8夏洛特黃蜂，僅剩2.5場勝差。佛契維奇說：「接下來幾場比賽會決定我們今年賽季，我們明白若再不醒來，未來對我們會變得更困難。」

福尼耶也透露，他們現在正在做最大的努力，「為了就是讓我們能搶進東區前8的位置。」

老鷹開局還以31比28取得領先，第2節卻開始走軟，半場打完反以57比60落後，接下來一路挨打輸球、吞下近來的2連敗。老鷹菜鳥後衛楊恩（Trae Young）無奈地表示：「第1節我認為我們打得很好，之後我們突然找不到節奏，表現也開始下滑，我不知道怎麼了。」

老鷹雖然輸球，但林書豪的表現仍是亮點，他總算擺脫低潮，全場9投5中，包括3分球3投中1，這也是他繼7日出戰熱火之後，再次投進3分球。（編輯：戴光育）1080122